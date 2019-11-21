Требование наличия опыта работы на госслужбе не противоречит Конституции

Конституционная палата 20 ноября 2019 года рассмотрела дело о проверке конституционности части 17 статьи 8, пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи 14 Закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" и признала оспариваемые нормы не противоречащими Конституции.

Конституционная палата в своем решении отметила, что с учётом специфики государственной службы как профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов во благо всего общества, законодатель вправе посредством специального правового регулирования определять для граждан, поступающих на государственную службу, не только соответствующие права и обязанности, но и устанавливать квалификационные требования с учетом специфики задач, принципов организации и функционирования государственной службы.

В системе действующего правового регулирования установление квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной государственной гражданской должности, в том числе наличие опыта работы на определенных должностях, обусловлено целью создания эффективного государственного аппарата и поддержания высокого уровня осуществления государственной власти.

Соответствие квалификационным требованиям предполагает выявление наиболее компетентных граждан, обладающих профессиональной специализацией и навыками, и востребованных в определенной сфере государственной службы, которые могут реализовать свое право на равный доступ к государственной службе путем участия в конкурсе на объявленную вакантную государственную гражданскую должность.

В свою очередь, участие в конкурсе претендентов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы возможно лишь при их соответствии установленным квалификационным требованиям. При этом квалификационные требования выступают как часть механизма, направленного на привлечение в систему государственной службы наиболее конкурентоспособных специалистов, а также стимулом для государственных служащих при карьерном планировании.

Тем самым, равность доступа к государственной службе может оцениваться применительно только к той группе граждан, профессиональные и личные качества которых соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством к тем или иным должностям государственной гражданской службы.

В этой связи, установление особых требований в сфере государственной службы, обусловленное спецификой трудовой деятельности государственных служащих, не может рассматриваться как нарушение прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией. Такая специфика правового регулирования в сфере государственной службы обеспечивает реализацию принципов стабильности, профессионализма, компетентности, преемственности, сменяемости и постоянного совершенствования ее системы.

Эффективность деятельности государства и благополучие общества определяются, прежде всего, качественным исполнением функций управления на всех уровнях органов государственной власти. Оно во многом зависит от состояния государственного аппарата, от организации и функционирования такого института как государственная служба. Именно это определяет особенность этого вида деятельности, который формирует особые навыки управления и уровень ответственности перед обществом. В этой связи различия в квалификационных требованиях к стажу работы в органах государственной власти и иных сферах профессиональной деятельности являются оправданными требованиями, предъявляемыми законом для замещения государственной гражданской должности.