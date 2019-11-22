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Кыргызстанец, обвиняемый убийстве в полицейского, предстанет перед судом

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего уроженца Кыргызстана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), проинформировали в этом ведомстве.

Как заявлено, следствием установлено, что поздно вечером 2 сентября 2018 года сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов, после чего они проследовали в помещение на станции метро "Курская" Московского метрополитена для составления административного протокола. "В целях воспрепятствования законной деятельности представителя органов внутренних дел, мужчина выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову. От полученного ранения полицейский скончался на месте", - сообщили в СК РФ по Москве.

Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Им оказался уроженец КР Нурлан Муратов. В ходе расследования были проведены множественные судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к совершенному преступлению.

"На стадии предварительного расследования мужчина признал вину в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заявили в столичном Следкоме.

Российские СМИ в те дни сообщали, что Нурлан Муратов принимал участие в баткенских событиях. И из-за ранения в голову у него возникли проблемы с психикой. Погибшему Андрею Райскому оставалось служить три дня, он уже подал рапорт об увольнении.


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URL: https://www.vb.kg/383458
Теги:
МВД, суд, убийство, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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