Труп в багажнике: Разыскивается 28-летний Акжол Мамарасул уулу

Оперативными службами МВД установлен соучастник убийства таксиста и объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

21 ноября на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов сообщал, что по факту убийства таксиста, тело которого было обнаружено в багажнике машины на парковке аэропорта "Манас", проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступления. Таксист перевозил деньги, это доказывается тем, что у задержанных лиц, подозреваемых в убийстве, обнаружены похищенные денежные средства.

В результате проделанной работы органами внутренних дел преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Задержаны двое подозреваемых лиц: 27-летний уроженец Чуйской области Б.Ч., ранее неоднократно судимый за кражу, изнасилование и разбой и 32-летний уроженец Ошской области И.А., ранее неоднократно судимый за контрабанду и хранение наркотиков. Оба отбывали наказание в колониях-поселениях.

В ходе досудебного производства у задержанных изъяты денежные средства в размере более чем 100 тыс. долларов.

На пресс-конференции также сообщалось, что в розыске находятся другие соучастники преступления.

В МВД информируют, что в настоящее время органами внутренних дел по подозрению в причастности к данному преступлению разыскивается гражданин Мамарасул уулу Акжол 25.05.1991 года рождения, уроженец города Ош, ранее судимый за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение имущества.

Досудебное расследование по факту убийства продолжается.