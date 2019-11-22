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Правительство выделило средства для финансирования инвестиционных проектов

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- Оксана Гут
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Одобренные комиссией 30 проектов должны содействовать, в первую очередь, развитию регионов. Об этом на совещании по обсуждению проектов, одобренных Комиссией по отбору инвестиционных бизнес-проектов, инфраструктурных проектов и программ развития сказал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, для поддержки бизнеса в стране существуют различные виды финансовых инструментов.

"Сегодня есть различные фонды: фонд развития регионов, Российско-Кыргызский фонд развития, программа "Финансирование сельского хозяйства - 7", в рамках соглашения с "Centerra Gold" мы получили дополнительные средства, которые также будут направлены на проекты развития в регионах. Впервые в истории из бюджета выделяются средства, которые должны способствовать развитию регионов посредством поддержки бизнеса, стимулировать создание новых рабочих мест. Главным образом, проекты должны быть экспортно-ориентированными, отвечать интересам импортозамещения. Я напоминаю, что контроль за целевым использованием средств будет особый. Члены комиссии, представители финансовых институтов, подотчетны за каждый выданный сом. Потому в отборе проектов учитывайте все критерии", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

На сегодня из регионов поступило 94 бизнес-проекта, из них Комиссией одобрено 30 на сумму 538,3 млн сомов. С их реализацией будут созданы 1451 рабочее место. Основная часть проектов сельскохозяйственного направления, есть проекты в сфере переработки, туризма, коммуникации, здравоохранения, горнодобывающей отрасли.

Глава Правительства обратил внимание на сроки выдачи льготных кредитов и процентные ставки.

"Сумма одного проекта не должна превышать 30 млн сомов. Эти средства рассчитаны именно на поддержку малого и среднего бизнеса. Срок выдачи кредита не должен превышать 5 лет. За это время можно вполне выплать кредит, ведь процентные ставки по проекту ниже с сравнении с кредитами, которые выдают коммерческие банки на развитие бизнеса", - подчеркнул Премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев обратил внимание участников совещания на необходимость продления действия программы.

"При выдачи кредита представители финансовых институтов и члены Комиссии по отбору должны акцентироваться на таких аспектах, как: рентабельность открытия, скажем, молочного завода в том или ином регионе, количество создаваемых рабочих мест, и самое главное – возвратность выдаваемых средств. Должна быть возвратность этих средств, с тем, что в дальнейшем ими могли воспользоваться и другие предприниматели", - заключил Глава Правительства.


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URL: https://www.vb.kg/383463
Теги:
правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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