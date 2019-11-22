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Госорганы обязаны проверить факты о выводе $700 млн из Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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Государственные органы должны проверить все факты, о которых в своем расследовании рассказали kloop.kg и радио "Азаттык", уверен экс-руководитель отдела ГКНБ Максат Мамытканов.

- Факты представленные в журналистских расследованиях на первый взгляд выглядят убедительно. Журналисты сделали свою работу: поставили перед властью вопросы. Теперь власть должна выполнить свою часть работы - провести расследование и дать исчерпывающие ответы", - сказал в разговоре с VB.KG Мамытканов.

По его мнению, власти сегодня не могут позволить себе просто отмолчаться.

- Молчание - знак согласие и признание своей вины по всем подозрениям, озвученном в расследовании. Как раз сейчас представителям власти нельзя молчать, нужно максимально оперативно дать ответы, - заключил он.

Напомним, Айеркен Саймаити за несколько недель до убийства рассказал журналистам, что до 2017 года помогал отмывать деньги для компаний бизнесмена из КНР, этнического уйгура Хабибулы Абдукадыра. Согласно данным журналистов, Абдукадыр и члены его семьи курировали обширную сеть по транспортировке товаров из Китая в другие страны. Пользуясь связями и подкупая высокопоставленных чиновников Кыргызстана они перевозили товары без оплаты таможенных пошлин, или по сниженным тарифам. Прибыль выводили через банковские счета офшорных компаний.

Ни один официальный госорган пока не прокомментировал данное расследование журналистов.


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URL: https://www.vb.kg/383469
Теги:
коррупция, правительство, президент, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, власть, расследование
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Комментарии
Сагын
22.11.2019, 15:28

Уверен органы проверят все тщательно и дадут официальное конференцию по этому резонансному поводу. 

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Жалоба модератору
743
22.11.2019, 15:58

Президент перед выборками потрясал списком "коррупционеров". Через год он сказал, то в Кыргызстане действует презумпция невиновности. Подумаешь, какие-то журналюги что-то выкопали. ГКНБ, МВД молчат же. Значит - презумпция невиновности, никого сажать нельзя.

Да и посадишь - это же проблем не оберешься. Сразу посаженные начнут рассказывать, как в свое время давали деньги на выборы депутатов и президентов. 

Так что мечтатели могут успокоиться - при нынешней власти будут сажать лишь врагов власти. Остальные могут продолжать смело воровать. "Ворон ворону глаз не выклюет !"

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Жалоба модератору
Ветврач
22.11.2019, 16:32

Власти сами проводят расследование по принципу сталинистов: Есть человек есть проблема- нет человека нету проблемы. Запаздывают журналисты.

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