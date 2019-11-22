В деле Саймаити вся надежда на турецких следователей

Накануне смерть китайского бизнесмена Айеркена Саймаити пользователи социальных сетей в Турции уже сравнили с загадочным убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в том же Стамбуле. То преступление, напомним, произошло в 2018 году на территории Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. И хоть саудиты всячески препятствовали расследованию, турецкая полиция все равно выяснила кто убивал и кто являлся заказчиком.

Вероятно, с убийством Саймаити у стамбульских правоохранителей могут возникнуть аналогичные сложности. Поэтому если кыргызкая сторона будет активнее сотрудничать с турецкой стороной, то шансы на скорейшее расследование обстоятельств гибели Саймайти только увеличиваются.

Другой вопрос, примут ли во внимание журналистское расследование с признанием Саймаити сами кыргызстанские правоохранители. Ведь одно дело, когда сегодня все более или менее известные политики на этой волне пытаются "хайпануть", так сказать, поднять свой рейтинг, хотя у многих из них "рыльце в пуху", другое – тщательно и беспристрастно проверить слова Саймаити.

По словам адвоката Алии Турумбековой, которая ранее работала следователем, заявления Саймаити уже должны служить основанием для правоохранительных органов провести расследование.

- Лично мое мнение – логика в этом есть. Его убивают именно в тот период, когда он начал сотрудничать с журналистами. В любом случае наши обязаны провести расследование. Также они должны ходатайствовать перед турецкой стороной для выяснения всех обстоятельств. Раз убийство произошло на турецкой территории, то, соответственно, наши следователи должны совместно работать вместе с турецкой стороной, - сказала она.

Пока же правоохранительные органы Кыргызстана молчат и не комментируют публикации в СМИ. Возможно по традиции ждут соответствующей команды сверху, впрочем, выводы пока рано делать.

В этом плане надежда на депутатскую комиссию, которую создали по изучению ситуации, связанной с убийством бизнесмена Айеркена Саймаити, крайне слабая. Тем более, как отмечают в соцсетях пользователи интернета в один голос, в ее состав вошли заинтересованные лица. Так это или не так выводы комиссии, думается, через какое-то время сами скажут все за себя.

Получается вся надежда на турецких следователей, которые в 2018 году провели блестящее расследование в раскрытии убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, не взирая на препятствия со стороны саудовских властей. Тогда помнится, турецкие следователи даже вышли на высокопоставленных лиц Саудовской Аравии. Поэтому не исключено, что и в случае с убийством Саймаити на поверхность могут всплыть громкие имена из Кыргызстана.