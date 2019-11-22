Бывшие кыргызстанцы смогут пользоваться в КР правовыми преференциями

19 ноября состоялась видеоконференция с соотечественниками за рубежом для обсуждения инициативы "Мекен - карт". Об этом сообщает уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Государственной службы миграции при правительстве КР Куван Бекмуратов.

Отмечается, что инициатива "Мекен-карт" направлена на предоставление преференций иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызской Республики, касающихся их правового положения в стране, порядка пребывания, трудовых прав, получения образования и лечения.

Видеоконференция была организована между группой-разработчиками "Мекен-карт" во главе с депутатом Жогорку Кенеша Махабат Мавляновой и соотечественниками – членами Совета по связям с соотечественниками, которые находятся в Великобритании, Малайзии, Государство Катар, Российской Федерации, Республике Казахстан, Украине и Турецкой Республике.

Состоялось обсуждение итогового варианта инициативы "Мекен-карт", который был разработан с учетом мнений, прозвучавших на первом заседании Совета по связям с соотечественниками 1-2 августа 2019 года.

В настоящее время соответствующий законопроект прошел первое чтение в Жогорку Кенеше и готовится для рассмотрения во втором чтении.