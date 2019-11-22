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Матраимов: СМИ в своем расследовании опираются на липовые документы

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- Бакыт Стамов
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Депутат Искендер Матраимо принял решение не входить в состав депутатской комиссии по изучению ситуации, связанной с убийством бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом народный избранник написал на своей странице в соцсети.

По его словам, в противном случае люди будут говорить, что он защищает свои интересы.

"После смерти китайского бизнесмена Саймаити вновь нашу семью стали очернять. Также в СМИ стали публиковать фотографии известных людей вместе с ним. По этой причине депутат Алтынбек Сулайманов выдвинул инициативу о создании депутатской комиссии. После того, как нашу семью вновь стали связывать с этой историей я посчитал правильным отказаться от членства в этой комиссии. Так как убежден, что для объективности расследования в ее состав должны войти люди, чьи имена не были озвучены. Думаю, если я войду в состав комиссии, то обязательно появятся разговоры, что я защищаю свои интересы. Поэтому официально сообщаю, что для объективности расследования я принял решение не входить в состав комиссии", - написал он.

Также депутат прокомментировал информацию в СМИ, связанную с его братом.

"Уже выяснилось, что "Азаттык" в своем первом расследовании опирался на липовые документы. Во втором своем расследовании ситуация повторяется. Основным источником "Азаттыка" оказался Айеркен Саймаити, который ранее был замешан в мошенничестве и незаконных делах. Потом его слова журналисты подкрепили анонимными источниками. При этом называть такие источники надежными, думаю, будет неправильно. Они просто опираются на слова человека, который подозревается в преступлениях", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/383478
Теги:
СМИ, Искендер Матраимов, Кыргызстан, скандал, Депутат
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Комментарии
Из Европы
22.11.2019, 17:10

Жаль что верхушка власти и приближенные к ним определяют вектор развития страны, а это воровство, криминализация страны, тупик для нашего будущего поколения, задумались ли они что они оставят детям кыргызстанцев. Нам необходимы реформы! Всех высокопоставленных людей отправить в отставку и сажать за решетку с конфискацией имущества, в срочном порядке проверить всех до единого источники их доходов. А фигурантов этого дела и родных а именно Матраимова в срочном порядке посадить за решетку и выяснить все!

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Айсулу
22.11.2019, 17:18

Справедливое решение.

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