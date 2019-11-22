Матраимов: СМИ в своем расследовании опираются на липовые документы

Депутат Искендер Матраимо принял решение не входить в состав депутатской комиссии по изучению ситуации, связанной с убийством бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом народный избранник написал на своей странице в соцсети.

По его словам, в противном случае люди будут говорить, что он защищает свои интересы.

"После смерти китайского бизнесмена Саймаити вновь нашу семью стали очернять. Также в СМИ стали публиковать фотографии известных людей вместе с ним. По этой причине депутат Алтынбек Сулайманов выдвинул инициативу о создании депутатской комиссии. После того, как нашу семью вновь стали связывать с этой историей я посчитал правильным отказаться от членства в этой комиссии. Так как убежден, что для объективности расследования в ее состав должны войти люди, чьи имена не были озвучены. Думаю, если я войду в состав комиссии, то обязательно появятся разговоры, что я защищаю свои интересы. Поэтому официально сообщаю, что для объективности расследования я принял решение не входить в состав комиссии", - написал он.

Также депутат прокомментировал информацию в СМИ, связанную с его братом.

"Уже выяснилось, что "Азаттык" в своем первом расследовании опирался на липовые документы. Во втором своем расследовании ситуация повторяется. Основным источником "Азаттыка" оказался Айеркен Саймаити, который ранее был замешан в мошенничестве и незаконных делах. Потом его слова журналисты подкрепили анонимными источниками. При этом называть такие источники надежными, думаю, будет неправильно. Они просто опираются на слова человека, который подозревается в преступлениях", - добавил он.