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Абылгазиев: В школах должна формироваться конкурентная среда среди учителей

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- Екатерина Улитина
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Образовательные учреждения – это кладезь талантов и сокровищница умов будущего страны. Об этом на церемонии открытия школы в селе Комсомол Кочкорского района сказал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Сегодня открывается ещё одно общеобразовательное учреждение. Я надеюсь, что в его стенах вырастит немало патриотов - будущих технологов, инженеров, IT-специалистов, которые внесут свой посильный вклад в развитие страны. Государство делает все возможное для того, чтобы обеспечить здоровье граждан и качественное образование детям. Наша цель – это образованные и здоровые дети, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев. - Мы все помним, как раньше родители стремились сделать так, чтобы их ребёнок с первого класса попал к сильному учителю, который способен привить любовь к знаниям. Мы снова должны возродить ту конкурентную среду среди учителей, чтобы в школах работали люди, пришедшие в профессию по призванию".

Средняя школа имени С.Омурбаева ранее состояла из трёх корпусов. В 2006 году после землетрясения два из них пришли в негодность. Строительство новой школы на 225 ученических мест на общую сумму 51 млн сомов начало в 2016 году. Сегодня здесь установлено современное образовательное учреждение со всеми условиями. В школе обучается 393 школьника и работают 35 педагогов.

Глава Правительства осмотрел учебный корпус, столовую, спортивный зал, и подчеркнул, что школы во всех регионах должны быть, как минимум, такого качества, чтобы было удобно и учащимся, и преподавательскому составу.

Далее Премьер-министр ознакомился с состоянием ещё новых трёх школ в Кочкорском районе. Он лично убедился в том, что состояние учебных заведений в отличном состоянии, отметив, что это один из результатов проводимой государственной политики в сфере образования.

В каждой из школ Глава Правительства пообщался с учителями, которые поблагодарили Правительство за существенное повышение заработной платы.

Они также рассказали о внедрении современных методик обучения, онлайн программ, позволяющих сдавать экзамены посредством интернета, а также о дальнейших планах по совершенствованию учебного процесса.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что Правительство изыскало необходимые средства для того, чтобы реализовать предвыборную программу Президента Кыргызской Республики в части повышения заработной платы учителям.

Глава Правительства также отметит, что параллельно с этим в стране строится и ремонтируется рекордное количество школ, а государство и далее будет принимать меры по поддержке учителей и повышению качества школьного образования.


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URL: https://www.vb.kg/383479
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