В Бишкеке продолжается внедрение информационной системы "Стоматология"

Сегодня, 22 ноября 2019 года в стоматологической поликлинике №5 сотрудники ФОМС начали внедрять автоматизированную систему "Стоматология". Об этом сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования КР.

По данным ФОМС, это ускорит процесс регистрации пациентов, создаст базу данных о предоставляемых стоматологических услугах и позволит адресно профинансировать оказанные стоматологические услуги льготной категории граждан.

"В частности, смогут бесплатно пролечить кариес и пульпит пенсионеры 70 лет и старше, дети до 10 лет, беременные женщины, ставшие на учет по месту жительства.

Напоминаем, что с октября месяца 2019 года в стоматологические поликлиники № 2, 3 и 4 г. Бишкек внедрен пилотный проект "Стоматология"", - говорится в сообщении фонда.