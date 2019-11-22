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В Бишкеке продолжается внедрение информационной системы "Стоматология"

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 22 ноября 2019 года в стоматологической поликлинике №5 сотрудники ФОМС начали внедрять автоматизированную систему "Стоматология". Об этом сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования КР.

По данным ФОМС, это ускорит процесс регистрации пациентов, создаст базу данных о предоставляемых стоматологических услугах и позволит адресно профинансировать оказанные стоматологические услуги льготной категории граждан.

"В частности, смогут бесплатно пролечить кариес и пульпит пенсионеры 70 лет и старше, дети до 10 лет, беременные женщины, ставшие на учет по месту жительства.

Напоминаем, что с октября месяца 2019 года в стоматологические поликлиники № 2, 3 и 4 г. Бишкек внедрен пилотный проект "Стоматология"", - говорится в сообщении фонда.


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URL: https://www.vb.kg/383483
Теги:
стоматология, Бишкек, Кыргызстан, медицина, больница, ФОМС
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