Как изменятся условия растаможки авто с нового года? Объясняет Минэконом

С 1 января 2020 года в Кыргызстане закончится льготный период, в течение которого действовали низкие таможенные ставки на ввоз автомобилей. Какие условия растаможки будут действовать с нового года, рассказали в Министерстве экономики.

Ведомство отмечает, что ввозить на территорию КР автомобили могут юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица, при условии соблюдения норм статьи 108 Таможенного кодекса ЕАЭС.

Растамжка может осуществляться на условиях Единого таможенного тарифа ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС) или согласно Приложению № 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" от 20 декабря 2017 года №107.

При таможенном декларировании физическими лицами автотранспортных средств, по ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС (он является более выгодным – VB.KG), в таможенный орган необходимо представить следующие документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки:

- документ удостоверяющий личность декларанта (паспорт);

- договор купли-продажи (контракт) автотранспортного средства;

- паспорт транспортного средства;

- договор на перевозку;

- договор страхования;

- документы подтверждающие страну происхождения.

При таможенном декларировании автотранспортных средств согласно решению ЕЭК № 107, физические лица представляют в таможенный орган паспорт транспортного средства и документ удостоверяющий личность декларанта (паспорт).

При этом в Министерстве экономике подчеркивают, что информация о том, что ставки таможенных пошлин на авто в Армении ниже чем в Кыргызстане, не соответствует действительности.

Сравнительная таблица по таможенным платежам подлежащих уплате при таможенном оформлении автомобилей ввозимых физическими лицами.

Автомобили с выпуска которых прошло не более 7 лет (по ставкам ЕТТ ЕАЭС)

Автомобили с выпуска которых прошло не более 7 лет

(по Решению ЕЭК № 107)