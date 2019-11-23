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Парламентарии КР приняли участие в юбилейном заседании МПА СНГ.

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- Евгений Денисенко
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В Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ - состоялось ее пятидесятое пленарное заседание. Участие в ней приняла делегация Кыргызстана во главе с заместителем Торага Жогорку Кенеша Аидой Касымалиевой.

Также на это заседание собрались представители Исполнительного комитета СНГ, партнерских международных организаций и дипломатического корпуса, руководители органов исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, другие почетные гости.

Открывая форум, председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила: "Хотя с первого пленарного заседания прошло уже более четверти века, мы с не меньшим энтузиазмом продолжаем работать над реализацией целей и задач Ассамблеи, закрепленных в ее уставных документах основателями нашей организации. На протяжении времени менялся состав национальных парламентских делегаций, рабочих органов, да и самой Ассамблеи. Но неизменными оставались преемственность идеалов парламентского сотрудничества, стремление к обеспечению гармоничного развития правовых систем и сближению законодательств государств Содружества, готовность решать актуальные вопросы".

С приветствием в адрес участников обратились вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева и председатель Верховного Совета Кыргызской Республики в 1990–1994 годах Медеткан Шеримкулов. Экс-спикер поблагодарил председателя Совета МПА СНГ за приглашение принять участие в юбилейном заседании.

"Мне очень приятно, что мы, люди, которые стояли у истоков создания Ассамблеи, присутствуем здесь. Первое ее заседание состоялось в Бишкеке. Это начало нашей совместной истории. Именно в Бишкеке были решены организационные вопросы, принят регламент, определено постоянное место пребывания ассамблеи", - подчеркнул Медеткан Шеримкулов.

Он рассказал собравшимся о первых годах становления организации, которое происходило на его глазах. И выразил радость по поводу того, что созданная при его непосредственном участии Ассамблея не только продолжает работу, но и постоянно совершенствуется и развивается.

Каждый из глав парламентских делегаций, выступивших затем, отметил вклад МПА в развитие интеграционного сотрудничества на пространстве Содружества. Заместитель Торага Жогорку КР Аида Касымалиева особо выделила достижения организации в миротворческой деятельности. И прежде всего - подписание в 1994 году по инициативе МПА СНГ, Жогорку Кенеша КР и Федерального Собрания РФ, ее Министерства иностранных дел Бишкекского протокола. "Сегодня работа Ассамблеи по всем направлениям деятельности находит свое достойное продолжение", - заявила Аида Касымалиева.

На заседании были подведены итоги деятельности МПА за последние полгода, утвержден ряд новых документов. В их числе Перспективный план модельного законотворчества в СНГ на очередной период и План мероприятий МПА, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности было принято 11 модельных законодательных актов, подготовленных постоянными комиссиями МПА. Все эти документы прошли необходимые процедуры согласования и теперь будут направлены в парламенты государств - участников МПА СНГ для использования в национальных законодательствах.

На пресс-конференции, которую главы парламентских делегации дали по итогам осенней сессии МПА, Аида Касымалиева отметила важность принятия для Кыргызстана новых модельных законов, в частности, об оценке экологического ущерба, об экологическом и социальном туризме. Она тоже сообщила, что в республике большое внимание планируется уделить организации и проведению мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.


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URL: https://www.vb.kg/383493
Теги:
Россия, День Победы, Кыргызстан, Аида Касымалиева
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