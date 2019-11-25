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В Ленинградской области нашли погибшего водителя из КР

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- Евгений Денисенко
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В Тосненском районе Ленинградской области было найдено тело водителя-мигранта со смертельной раной затылка. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что это приезжий из Кыргызстана.

Сообщение о случившемся на трассе Москва – Санкт-Петербург поступило в полицию Тосненского района около 5 часов утра. Погибшего обнаружили проезжавшие мимо водители, он лежал под мостом недалеко от поселка Ям-Ижора. На самом мосту стоял принадлежащий одной из компании грузовой автомобиль, который мужчина перегонял.

Выяснилось, что 43-летний кыргызстанец приехал в Россию на заработки год назад. Временно он был зарегистрирован в Тосненском районе. Труп направили в морг, с места происшествия изъяли следы обуви, ботинки и мобильный телефон погибшего.

Обстоятельства смерти выясняются. Не исключено, что имело место убийство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в местных правоохранительных органах.


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URL: https://www.vb.kg/383495
Теги:
Россия, убийство, Кыргызстан, Мигрант
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