Налоговики КР реализуют новые проекты вместе с коллегами по СНГ

Цифровизация налогового администрирования стала одной из главных тем заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств СНГ, состоявшегося в Москве. Участие в нем приняли делегации налоговых администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана.

На заседание также были приглашены представители Исполнительного комитета СНГ, Базовой организации по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения, Евразийской экономический комиссии, Европейской организации налоговых администраций, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, а в качестве наблюдателей - специалисты налоговых служб Китая и Узбекистана.

Открывая заседание, руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин подчеркнул, что цифровая трансформация затрагивает все социальные и экономические сферы и ставит новые вызовы перед налоговыми органами по всему миру. "Цифровизация меняет устоявшиеся процессы, бизнес-модели, поэтому налоговые администрации вынуждены отвечать на эти вызовы и адаптироваться к цифровой среде. И мы очень серьезно думаем, как в эпоху цифровой экономики построить эффективное налоговое администрирование. Сегодня это ключевой вопрос мировой повестки, Мы все прекрасно понимаем, что будущее – это цифровая экономика, невидимые услуги и простое перемещение товаров с помощью информационных технологий. Снятие барьеров, соединение заказчика с поставщиком товаров и услуг через цифровые платформы, минуя регуляторы, – это то, что мы должны анализировать и искать новаторские подходы, чтобы необременительно и комфортно встроиться в экосистему налогоплательщика и стать ее естественной частью", - заявил глава ФНС РФ.

Участники заседания обсудили пути развития и взаимодействия налоговых систем стран СНГ в ближайшие пять лет, задачи углубления международной кооперации в контрольной и сервисной сферах. Они обменялись опытом в области налогового администрирования, внедрения новых информационных технологий, а также договорились о реализации новых совместных проектов в этой области, сообщили в ФНС РФ.