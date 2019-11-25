Вологодская область: Программа по переселению соотечественников

Вологодская область - один из тех регионов, куда могут приехать соотечественники. С 2015 г. на территории области реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Вологодская область образована в 1937 г. Площадь - 145 тыс. квадратных километров. Население в настоящее время составляет 1 168 тыс. человек. Вологодская область делится на 26 районов, есть четыре города - Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол; граничит с 8 регионами страны: Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Кировской областями и Республикой Карелия. Климат в области умеренно континентальный: с умеренно холодной зимой и коротким, но теплым летом. Природа в крае замечательно красива: около 20 тысяч рек и ручьев, более 4 тысяч озер; лесами покрыт 81% территории.

Кроме того, Вологодская область - один из наиболее развитых промышленных районов российского северо–запада. Ведущие виды деятельности: металлургическое производство ("Северсталь"), химическое производство (АО "Апатит"), обеспечение электрической энергией и газом, обработка древесины, производство изделий из дерева (АО "Череповецкий фанерно–мебельный комбинат"), производство металлических изделий (ЗАО "Вологодский подшипниковый завод"), легкая промышленность (Вологодский текстильный комбинат), производство пищевых продуктов (ПК "Вологодский молочный комбинат", отрасль сельского хозяйства представлена молочно–мясным животноводством, птицеводством, растениеводством.

Мировую известность имеют такие бренды вологодской земли, как вологодский лен и текстильные изделия из него - "от поля до прилавка", вологодское кружево, вологодское масло и… Дед Мороз, родина которого Великий Устюг. Вотчину Деда Мороза в зимние каникулы посещает около 40 тыс. туристов из России и Европы.

Все направления экономического развития - перспективны и заинтересованы в дополнительных рабочих руках. На территории области создаются новые рабочие места. Сотрудникам предоставляется возможность повышать квалификацию, совершенствоваться в своей профессии, осваивать дополнительные навыки.

В крае развитая инфраструктура. Транспортный комплекс области включает в себя автобусные маршруты, железнодорожные и судоходные пути, авиалинии. Большое внимание уделяется жилищному строительству. Растет и образовательный уровень - учреждены вузы как технического, так и гуманитарного направления.

В программе четко оговорены условия и требования к потенциальному переселенцу: возраст, образование, профессиональная подготовка, социальный статус, семейное положение и т.д. И только трудоустройство по востребованным вакансиям в сельской местности предполагает некоторые уступки.

"На территории области есть все возможности для того, чтобы человек, выбрав наш регион для переселения, мог полностью реализовать себя, навсегда остаться на Вологодчине и стать частью души Русского Севера", - сказал О.Белов, начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области.

Полную информацию об условиях участия в Государственной программе по трудоустройству на территории области и т.д. можно получить на официальном интернет–сайте: https://35.мвд.рф