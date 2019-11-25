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В Москве готовится Евразийский волейбольный турнир памяти Айтматова

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- Евгений Денисенко
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В Москве развернулась подготовка к Евразийскому турниру по волейболу памяти Чингиза Айтматова. С такой инициативой выступили посольство КР в РФ и актив кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Как рассказали в дипмиссии, такая идея прорабатывается с июля текущего года. И реализуется во взаимодействии с Ассамблеей народов России и Ассамблеей народов Евразии. Провести турнир предусматривается в период, оставшийся до дня рождения классика кыргызской и мировой литературы – до 12 декабря. Сейчас решаются все необходимые вопросы, связанные с финансовым обеспечением спортивного мероприятия, определением места его проведения, разработкой программы. К участию будут приглашены все желающие, в том числе команды различных диаспоральных организаций, национально-культурных сообществ в российской столице.

Выбор на волейбол пал не случайно, отметили в посольстве. Среди выходцев из Кыргызстана в России популярны различные виды спорта, и волейбол является одним из самых распространенных. Команды, представленные трудовыми мигрантами, студентами из КР, регулярно участвуют в различных соревнованиях, устраиваемых руководством Москвы, и занимают в них призовые места. В очередной раз соотечественники отличились на недавней, уже седьмой по счету спартакиаде землячеств и национально-культурных объединений города, которая прошла в парке культуры и отдыха "Сокольники". А также – в межнациональном волейбольном турнире на приз Московского Дома национальностей. В обоих случаях кыргызстанцы заняли призовые места.


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URL: https://www.vb.kg/383513
Теги:
волейбол, Россия, диаспора, Москва, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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