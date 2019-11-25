В Санкт-Петербурге скончалась главный русист планеты

Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет после продолжительной болезни умерла советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая.

Она, как подчеркнули в СПбГУ, – выдающийся ученый, соавторству которой принадлежит около 300 научных работ и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.

Людмила Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ, почетным профессором этого вуза, а также президентом Российской академии образования. Президент Российской академии образования Юрий Зинченко назвал Вербицкую главным русистом планеты, Кроме того, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы" и попечительский совет фонда "Русский мир".

Именно усилиями этого фонда были открыты во многих странах, в том числе и в Кыргызстане, более 100 его центров, кабинетов и филиалов. Выступая в РФ на форумах российских соотечественников, Людмила Вербицкая отмечала наметившийся рост интереса к русскому языку в мире. Отчасти заслуга в том принадлежит и фонду "Русский мир", а также различным проектам, в числе инициаторов которых выступала и Вербицкая. Такие проекты были направлены также и на помощь в освоении русского языка иностранным гражданам, трудовым мигрантам в РФ.