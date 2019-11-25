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За взятку в $3 тысячи задержан начальник Управления СБНОН МВД КР

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- Оксана Гут
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Задержан начальник Управления СБНОН МВД КР по Бишкеку. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

7 ноября 2019 года в адрес АКС ГКНБ КР обратилась с заявлением гражданка КР С.Р. с просьбой принять меры в отношении сотрудника СБНОН МВД КР по Бишкеку Н.Б., который вымогал взятку в сумме 3000 (три тысячи) долларов США за положительное решение материалов уголовного дела в отношении ее супруга И.Д. по факту ранее возбужденного уголовного дела.

На основании собранных материалов ГСУ ГКНБ КР было зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления предусмотренных ст.326 ч.1 УК КР (Вымогательство взятки).

23 ноября 2019 года в результате проведенных совместных с СВР МВД КР мероприятий с поличным при получении части вымогаемых средств в сумме 50 тысяч сомов был задержан начальник Управления СБНОН МВД КР по Бишкеку, полковник милиции Н.Б.

Вместе с тем, в ходе проведения задержания последний предпринял попытку скрыться с места совершения преступления, в результате чего им был совершен автонаезд на заявительницу С.Р.

Таким образом, в результате преследования Б.Н. задержан оперативно-следственной группой. В тот же момент на место автонаезда была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала заявительницу в городскую больницу, ее состояние оценивается как стабильное. В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР и проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/383517
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, наркотики, взятка, Бишкек, Кыргызстан
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