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ДТП на автодороге Бишкек-Ош. Количество жертв увеличилось

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- Оксана Гут
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Пресс-служба Минздрава КР распространила информацию по пострадавшим в ДТП на 163 км трассы Бишкек-Ош.

25 ноября в 00:20 часов в Дорожный пункт экстренной медицинской помощи (ДПЭМП) участка Токойлуу поступил сигнал о происшествии ДТП на 163 км автодороги Бишкек-Ош, где произошло лобовое столкновение автомашин "Хонда" и "Мерседес-Спринтер". Всего на месте ДТП пострадали 13 человек, с летальным исходом - 5 человек (на месте 3 человека, в том числе 1 ребенок, одна пострадавшая скончалась по дороге и одна в реанимации Жайылской ТБ).

Пострадавшие на автомашинах скорой помощи Центра общеврачебной практики села Суусамыр и ДПЭМП после оказания первой помощи были доставлены в ОТБ Жайылского района.

На данный момент в реанимации Жайылской территориальной больницы находится один пострадавший в коме с диагнозом: ушиб головного мозга тяжелой степени. Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.

В отделении травматологии Жайылской ТБ находятся трое пострадавших: один с переломом, один с закрытой черепно-мозговой травмой и один с ушибленной раной лобной части головы, состояние средней тяжести.

Четверо пострадавших после осмотра отпущены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/383518
Теги:
ДТП, Кыргызстан, пострадавшие, погиб ребенок, Минздрав
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