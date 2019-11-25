1 декабря в Бишкеке состоится показ балета "Лебединое озеро"

1 декабря в Кыргызском театре оперы и балета состоится показ балета П.И. Чайковского "Лебединое озеро" с участием звезд балета России, прима-балерины, лауреата премии "Душа танца" в номинации "Звезда", номинанта премии "Золотая маска", лауреата Международных конкурсов Эрики Микиртичевой и премьера балета, лауреата Международных конкурсов Дениса Дмитриева. Об этом сообщает руководитель литературно-драматургической части Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева Елена Мягкова.

Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев являются солистами одного из самых интересных театров Москвы - Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Этот театр не перестает удивлять и волновать зрителей мировыми премьерами и концентрацией ярких и неординарных творческих личностей. В этом году талантливые танцовщики открывали в родном театре 101-й театральный сезон громкой премьерой балета "Дон Кихот" в хореографической редакции Рудольфа Нуриева. Теперь с их блистательным искусством сможет познакомиться и бишкекский зритель, где они предстанут в легендарном спектакле. Гениальное творение Петра Ильича Чайковского относится к шедеврам русской классической хореографии, своеобразной визитной карточкой театров всего мира, в котором блистают лучшие танцовщики труппы. Не исключением является и кыргызский театр, где "Лебединое озеро" самый любимый спектакль. Зрителя ждет встреча со старой сказкой, в основе сюжета которой - история, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником.

Эрика Микиртичева

В 2007 году окончила Саратовское областное училище искусств. Эрика – признанная звезда балета, удостоенная похвалы самой Гилен Тесмар – выдающейся балерины 20 века, ныне педагога Парижской оперы. "Образец женственности и шарма", - так характеризуют Микиритчеву

истинные знатоки балета.

На сцене театра исполняет партии Китри, Повелительница дриад, Уличная танцовщица ("Дон Кихот" Л. Минкуса, хореография А. Чичинадзе), Сванильда ("Коппелия" Л. Делиба, хореография Р. Пети), Гамзатти ("Баядерка" Л. Минкуса, хореография Н. Макаровой), Графиня Лариш ("Майерлинг" К. МакМиллана на музыку Ф. Листа), Манон ("Манон" К. МакМиллана на музыку Ж. Массне), Одетта / Одиллия ("Лебединое озеро" П.И. Чайковского, хореография Вл. Бурмейстера), Золушка, Фея ("Золушка" С.С. Прокофьева, хореография О. Виноградова), Эсмеральда ("Эсмеральда"Ц. Пуни - Р. Глиэра - С. Василенко, хореография Вл. Бурмейстера), Маша-принцесса ("Щелкунчик" П.И. Чайковского, хореография В. Вайнонена), Сильфида ("Сильфида" Ж.М. Шнейцхоффера, хореография П. Лакотта), Купава ("Снегурочка" Вл. Бурмейстера на музыку П.И. Чайковского), cольные партии в балетах "Бессоница", Маленькая смерть" и "Восковые крылья" Иржи Килиана, "За вас приемлю смерть" и "В лесу" Начо Дуато, "В ночи" и "Другие танцы" Джерома Роббинса, "Сюита в белом" Сержа Лифаря и "Вторая деталь" Уильяма Форсайта, "Серенада" Джорджа Баланчина и "Тюль" Александра Экмана.

Денис Дмитриев

Как и подавляющее большинство талантливых артистов, Денис Дмитриев, занимался танцами с юных лет, был участником детских конкурсов. Поступил в Областной колледж искусств города Саратова, где проучился под началом талантливого педагога А. Ф. Санина до 2007 года. Его

талант был отмечен представителями Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, традиционно посетившими Саратовский колледж искусств по случаю выпуска. Дмитриев был приглашен в труппу.

В копилке блистательно исполняемых партий Дениса Дмитриева партии: Принца Зигфрида из балета "Лебединое озеро", Графа Альберта, сгорающего от любви к простой деревенской девушке Жизели, и Принца-Щелкунчика, графа Париса из классической истории любви о Ромео и Джульетте. Также Дмитриев солирует в таких постановках, как "За вас приемлю смерть", "Призрачный бал" и многих других. Дмитриев активно участвует в международных конкурсах. Он - дипломант Международного конкурса артистов балета в Астане, обладатель Первой премии Международного конкурса артистов балета в Сполетто (Италия). Обладает подлинным артистизмом, совершенством техники исполнения, ослепительной виртуозностью, покоряющим темпераментом, поразительной невесомостью, "полетностью" прыжков, вернее сказать, Денис просто парит над сценой…