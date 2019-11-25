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В Бишкекской школе уроки проводят в классах без отопления (фото)

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- Н Крайнова
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Столичная школа № 3 в 5 микрорайоне Бишкека осталась без отопления. Несмотря на снегопад и минусовую температуру, занятия в школе продолжаются. Дети вынуждены учиться в холодных классах, чтобы не пропускать учебную программу.

Аварию на теплотрассе на территории школы обнаружили еще во время осенних каникул, когда Бишкек стали подключать к отоплению. Но до сих пор пробелма не решена. Вот уже вторую неделю занятия проходят в сокращенном режиме, по 30 минут. Если до выпадения снега температура в классах держалась терпимая, то с приходом снега ситуация обострилась.

Учащиеся сидят за партами в куртках, в некоторых кабинетах установлены обогреватели. В младших классах учителя проводят физкультурные пятиминутки, чтобы дети могли согреться в движении.

- Авария произошла на теплотрассе на территории школы, а не в самом учебном заведении, - сообщила корреспонденту VB.KG директор школы Гульмира Мусиева. – В нескольких классах поставили обогреватели, однако в некоторых кабинетах мы не можем поставить их, потому что не хватает места, и это небезопасно. Конечно, ищем и другие варианты. Родители беспокоятся. Можно было бы перенести занятия в другую школу, но где разместить 1900 учеников? Родители и дети хотят, чтобы учебный процесс не останавливался, чтобы не пришлось потом по субботам наверстывать программу.

В управлении образования корреспонденту VB.KG сообщили, что пока общеобразовательное учреждение закрывать не планируют, хотя начать ремонт смогут не раньше 29 ноября.

- Требуется капитальный ремонт отрезка теплосети, потребовалось время, чтобы выявить причину, и по закону о Госзакупках, мы не можем начать работы без проведение тендера, - сообщили в Управлении образования. – Финансирование выделено, тендер был объявлен 19 ноября, однако документы вскроют только 29 ноября. После этого сразу же начнутся работы.

В Управлении капитального строительства сообщили, что тендер на ремонтные работы объявлен на 1 миллион 80 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/383523
Теги:
дети, образование, отопительный сезон, школа, Бишкек, Кыргызстан
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