МЧС: С 25 по 27 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха

Пресс-служба МЧС КР распространила очередное штормовое предупреждение.

С 25 по 27 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до -6…-11°, днем до -2…-7°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°, в предгорных районах ночью до -8…-13°, днем до -4…-9°, в Иссык-Кульской котловине ночью до -7…-12°, днем до 0…-5°, по востоку Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской областей ночью до -10…-15°, днем до -1…-6°, в горных районах ночью до -12…-17°, днем до -5…-10°, в высокогорных районах ночью до -20…-25°, днем до -10…-15°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередач.

Высота снега на 25-ноября по перевалам основных автодорог Кыргызской Республики:

На автодороге Бишкек-Ош 121-128 км (пер. Төө-Ашуу) на северной стороне перевала высота снега составляет 10-35 см, 132-137 км южная сторона перевала - высота снега 15-55 см. На дорогах снежный накат, гололедица. Дорога открыта.

На автодороге Өтмөк-Талас 0-14 км (пер. Өтмөк) высота снега составляет 8-37 см. На дорогах снежный накат, гололедица.

На некоторых участках автодороги Бишкек-Ош 198-246 км (пер. Ала-Бел и ущелье Чычкан) снежный накат и гололедица. Средняя высота снега составляет 10-42 см.

На автодороге Бишкек-Торугарт (пер. Долон) средняя высота снега составляет 5-28 см.

На автодороге Каракол-Эңилчек 55-92 км (пер. Чоң-Ашуу) средняя высота снега составляет 5-25 см, на некоторых участках автодороги снежный накат и гололедица.

На автодороге Барскоон-Ак-Шыйрак высота снега составляет 5-18 см, (пер.Сөөк) 60-68км. На авордороге Тюп-Кеген 43-76 км средняя высота снега составляет 2-12 см.

На автодороге Ала-Бука-Каныш-Кыя 75-100 км (пер. Чапчыма) высота снега составляет 5-26см.