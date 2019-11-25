С начала года в КР зарегистрировано более 5 тысяч случаев семейного насилия

Сегодня, 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Кыргызской Республике стартует ежегодная акция "16 дней против насилия", которая продлится до 10 декабря, Международного дня по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Цель кампании: повысить нетерпимость общества к домашнему и гендерно-обусловленному насилию, увеличить понимание и осведомленность о всех формах насилия у соотечественников.

По всему миру акция "16 дней против насилия" объединяет правительства, сообщества, переживших насилие, активистов и общественность в усилиях, подчеркивающих настоятельную необходимость положить конец насилию в отношении женщин и девочек, в формате различных мероприятий, митингов и кампаний.

Борьба с насилием в семье является актуальной проблемой и уровень распространенности семейного насилия в Кыргызской Республике остается высоким.

Так, за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 5185 случаев семейного (домашнего) насилия, в том числе по факту физического насилия - 3647, психологического - 1362, сексуального - 7, экономического - 1 и пренебрежительное отношение - 168 фактов. Органами внутренних дел республики за указанный период выдано 5185 охранных ордеров, в том числе в отношении мужчин 4876 или составляет 94,1 % от всего количества выданных ордеров и женщин - выдано 309 охранных ордеров (5,9 . Зарегистрировано проступков вследствие семейного насилия - 5569 лиц, в том числе по ст. 75 Кодекса о проступках (насилие в семье) - 3979, ст. 76 Кодекса о проступках (неисполнение условий временного охранного ордера) - 16, ст. 65 Кодекса о проступках (побои) – 357.

В целях борьбы с ранними браками и насилием в отношении женщин и девочек Кыргызская Республика ратифицировала ряд Конвенций ООН: Конвенцию о правах ребенка (1994 год), Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек (1996 год), Конвенцию о согласии на вступление в брак, в брачном возрасте и регистрации брака (1996 год), а также присоединился к Пекинской платформе действий 1995 года.

Наша страна одной из первых на пространстве Содружества Независимых Государств приняла Закон "О социально-правовой защите от насилия в семье", тем самым признав семейное насилие опасным и недопустимым явлением, с которым должны бороться соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и общественность.

В 2017 году принят закон Кыргызской Республики "Об охране и защите от семейного насилия", определяющий основополагающие принципы, которыми должны руководствоваться субъекты его исполнения, число которых увеличилось и включает 11 уполномоченных органов.

Закон содержит инновационные нормы: органы внутренних дел обязаны неукоснительно реагировать на поступающие обращения по фактам семейного насилия от любых лиц, т.е. не только от пострадавшего лица; вместо 2-х видов (временного охранного ордера и судебного ордера) введен один охранный ордер; впервые предусмотрено введение коррекционных программ для виновников насилия по изменению насильственного поведения.

Кодекс Кыргызской Республики о проступках включает 2 состава преступлений, непосредственно связанных с семейным насилием – статью 75 "Насилие в семье" и статью 76 "Неисполнение условий временного охранного ордера". Указанные статьи предусматривают наложение штрафов от 15000 до 60000 сомов, исправительные работы до 2-х месяцев, а также общественные работы от 30 до 60 часов.

Кроме того, Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2020 года, принятая постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2012 года № 443, определяет приоритеты государственной гендерной политики. Конкретные меры по ее реализации на предстоящий период определены в очередном, пятом по счету Национальном плане по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на период с 2018 по 2020 годы.

В настоящее время прошел процедуру согласования и находится на рассмотрении в аппарате правительства Кыргызской Республики проект постановления, предусматривающий наделение Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики функцией уполномоченного государственнного органа по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия.

В рамках "16-дневной кампании против насилия" Кыргызская Республика определила следующие приоритетные направления для борьбы с насилием в отношении женщин и девушек:

- внедрение, обновление или расширение национальных планов действий по прекращению насилия в отношении женщин и девушек;

- внедрение или развитие услуг для женщин, переживших насилие (например, линии помощи, специализированные медицинские услуги, правовая поддержка, правосудие, консультирование, временные убежища)

- развитие информационных стратегий предотвращения насилия в отношении женщин и девушек, повышение осведомленности общественности, а также изменение взглядов и поведения;

- роли органов местного самоуправления по мобилизации сообщества на местном уровне для общей совместной работы по созданию культуры ненасильственного поведения в обществе, создания нетерпимости к любой форме дискриминации.