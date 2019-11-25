Баскетболистки Центральной Азии соберутся в Бишкеке

20 декабря в Бишкеке стартует Первый в истории турнир под названием Лига наций. В нем примут участие молодежные женские дружины из стран Центральной Азии.

Как сообщил VB.KG главный тренер сборной Кыргызстана Сергей Носков, такое решение приняла региональная Федерация по этому виду спорта. "Инициатором проведения турнира выступила Федерация баскетбола Кыргызстана, - сказал далее Сергей Носков, - поэтому нам и предоставили право провести состязания. Если наш проект окажется успешным, то в будущем поединки между молодежными женскими сборными будут проходить и в других государствах Центральной Азии.

Сергей Носков - президент баскетбольного клуба "Эдельвейс", что находится в Аламудунском районе и действует под патронажем местной Детско-спортивной школы Олимпийского резерва. В "Эдельвейсе" - более тысячи воспитанников, которые занимаются не только в Аламудунском районе, но и в спортзалах столичного Дворца спорта имени Кожомкула, Академии физической культуры и спорта. Команды "Эдельвейс" постоянно участвуют в турнирах России, Казахстане и других странах.

Женская команда "Эдельвейс" уже два года становится чемпионом страны. В нынешнем году в первой лиге мужского чемпионата выступают и юноши из этого клуба. А два месяца назад мэрия столицы организовала женский баскетбольный клуб "Бишкек", в котором играют воспитанницы Сергея Носкова, он же и руководит этой командой. В скором времени впервые в истории женского баскетбола Кыргызстана клуб "Бишкек" получит статус профессионального коллектива. "Бишкеку" и поручено защищать честь нашей страны на международной ареке.