27-28 ноября в Бишкеке и Чуйской области будут перекрываться дороги

27-28 ноября в Бишкеке пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой примут участие главы государств участников ОДКБ.

В связи с чем, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР, в столице и Чуйской области будут вводится временные ограничения для движение транспортных средств.

В частности:

- от аэропорта "Манас" по улице Фучика до проспекта Жибек-Жолу;

- по улице Фучика до проспекта Чуй;

- по проспекту Жибек-Жолу до проспекта Манас;

- по проспекту Чуй от улицы Фучика до проспекта Манас;

- по проспекту Чуй до проспекта Манаса;

- по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;

- по улице Абдрахманова от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева;

- по проспекту Манаса и Ч. Айтматова до Госрезиденции.

- Уважаемые граждане и гости столицы! В связи с важностью проводимых мероприятий просим вас отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Во избежание заторов и пробок на дорогах, просим соблюдать правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства вдоль указанных улиц, - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве обратились с просьбой к гражданам, вылетающим, а также выезжающим в эти дни за границу или в другие регионы страны - заранее прибывать в аэропорт "Манас", железнодорожный вокзал и на западный автовокзал Бишкека, заблаговременно планировать свои маршруты во избежание пробок на дорогах и опозданий на рейсы.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики приносит свои извинения за временные неудобства, и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры в связи с проведением важных государственных мероприятий, в случае изменений в маршрутах будет сообщено дополнительно.