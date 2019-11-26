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МВД Турции предоставит Кыргызстану информацию по убийству Саймаити

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- Оксана Гут
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25 ноября министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев встретился с советником по внутренним делам Посольства Турции в Кыргызской Республике господином Мехмет Татлы и представителем жандармерии министерства внутренних дел Турецкой Республики при Посольстве Турции в КР господином Тунжай Аляном. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ходе встречи, которая продолжалась более часа, состоялся обмен мнениями, обсуждались вопросы, в том числе о ходе расследования

совершенного в Стамбуле преступления - убийства Айеркена Саймаити.

Состоялся также телефонный разговор между министром внутренних дел Кыргызской Республики Кашкаром Джунушалиевым и министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу. Стороны высоко оценили нынешний уровень двустороннего сотрудничества правоохранительных ведомств и подтвердили намерение продолжать активные усилия для дальнейшего углубления взаимодействия в целях обеспечения стабильности и безопасности.

В ходе телефонного разговора достигнута договоренность о предоставлении интересующей информации по убийству Айеркена Саймаити.

Кашкар Джунушалиев выразил уверенность в том, что существующие многие годы дружеские отношения между странами послужат развитию

профессиональных контактов и укреплению взаимодействия правоохранительных органов Кыргызстана и Турции.


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URL: https://www.vb.kg/383543
Теги:
МВД, Турция, убийство, сотрудничество, Кыргызстан, расследование, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
Дарвин
26.11.2019, 10:04

Уверен МВД Турции открыто предоставит все материалы, они заинтересованы в этом деле

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дарвин
26.11.2019, 10:04

Уверен МВД Турции открыто предоставит все материалы, они заинтересованы в этом деле

0
Цитировать
Жалоба модератору
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