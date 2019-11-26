В Бишкеке сокращен режим работы автобусов из-за неподходящих по климату шин

Режим работы бишкекских автобусов решено сократить. Большинство маршрутов теперь будут выходить на линии не ранее 8-9 часов утра, а прекращать работу около 7-ми вечера. Об этом VB.KG сообщил директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубеков.

Накануне после первого же выпавшего снега порядка пятидесяти китайских автобусов, поступивших в БПАТП весной этого года, не смогли выйти на работу из-за проблем с шинами. Они не прошли проверку погодными условиями – не подошли по климату, хотя на них и имеется маркировка M+S ("Mud & Snow" - "грязь и снег"). Такую ситуацию, отмечает Койчубеков, нельзя было предугадать.

- Мы же не "семи пядей во лбу". С технической характеристикой автобусов были ознакомлены, шины, как полагается, всесезонные. Но как их раньше проверишь? Ждем, когда придут новые покрышки. Они также всесезонные, но другая страна-производитель, - сказал глава БПАТП.

Конкурс на поставку новых шин для китайских автобусов еще в октябре выиграла отечественная компания. Согласно требованиям по срокам она должна выполнить заказ до 5 декабря.

Пока же пассажирское автотранспортное предприятие просит соответствующие муниципальные службы своевременно и качественно посыпать дороги инертными материалами.

На данный момент, по словам Нурлана Койчубекова, на линии вышли все 110 автобусов.

Горожане, к слову, теперь жалуются на маршрут №35, который сегодня не вышел на линии. Директор БПАТП напомнил, что он не относится к предприятию, так как является частным. Судя по всему, у 35-го автобуса возникли такие же проблемы с шинами.