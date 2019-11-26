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В ЕАЭС установят контроль за движением товаров

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- Евгений Денисенко
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Госдума РФ ратифицировала соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. В Евразийской экономической комиссии отметили, что в ближайшее время ожидают аналогичного шага и в других странах-членах Союза, после чего станет возможной реализация этого важнейшего для интеграции документа.

Соглашение, которое было подписано 29 мая 2019 года в Нур-Султане, направлено, как подчеркивается, на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении между государствами ЕАЭС. О важности скорейшего внедрения механизма прослеживаемости говорилось на международном форуме "Евразийская неделя", проходившем 25-27 сентября текущего года в Бишкеке, на ряде других международных мероприятий.

Предусмотрено, что на постоянной основе механизм прослеживаемости начнет функционировать после того, как Евразийский межправительственный совет примет соответствующее решение. И будет внедряться поэтапно, сначала - в рамках пилотного проекта, к которому государства-участники обязуются приступить через год после вступления соглашения в силу.

В ЕЭК уже подготовлен проект концепции цифровой прослеживаемости товаров, недавно он был обсужден в ЕЭК с участием представители государственных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, их деловых и экспертных сообществ.

"Создание такой системы - одна из главных инициатив глав государств-членов Евразийского экономического союза, которую планируется разработать в соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Она позволит проследить историю товара от производителя до конечного потребителя. Сегодня существует недостаток информации о продукции. Система прослеживаемости позволит решить целый комплекс задач, повысит уровень доверия между нашими странами, в том числе в спорных ситуациях. Кроме того, формирование общей платформы на все пять стран нивелирует риск появления новых ограничений на рынке ЕАЭС в результате действия разных, несовместимых между собой, национальных систем прослеживаемости и маркировки", - говорит председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

По его словам, тем самым ускорятся процессы свободного перемещения товаров, станет возможным построение актуальной статистической и аналитической отчетности, будут оптимизированы логистические цепочки и цифровая транспортная инфраструктура. Потребители получат возможность доступа к достоверной информации о продукции, бизнес снизит операционные издержки, а государства смогут контролировать уплату налогов, свести к минимуму уровень контрабанды и обеспечить защиту потребителей.


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URL: https://www.vb.kg/383557
Теги:
электронное правительство, ЕАЭС, товары
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