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Сколько миллионов поступает в бюджет столицы за аренду парковок

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- Оксана Гут
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Специалисты отдела рынка муниципальных земель (ОРМЗ) управления земельных ресурсов (УЗР) продлили договоры аренды земельных участков под гостевые автостоянки, легкие конструкции, благоустройство и озеленение на 7 миллионов 449 тысяч 719 сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека и отмечает, что данная сумма поступит в бюджет города.

На комиссии по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, решено продлить договоры по Ленинскому району на сумму 3 млн 548 тысяч 485 сомов, по Первомайскому району – на 1 мил 237 тысяч 252 сома, сумма договоров в Октябрьском районе составила 1 млн 798 тысяч 40 сомов и по Свердловскому району – 865 тысяч 940 сомов.

Комиссия традиционно проходит раз в месяц для рассмотрения вопросов продления, размещения объектов на территории столицы.

Управление ведет сейчас системный мониторинг земельных участков, которые сдаются под гостевую автостоянку, расширение существующих объектов в лёгких конструкциях, под входные группы в лёгких конструкциях, благоустройство и озеленение.

Пресс-служба муниципалитета выразила благодарность предпринимателям за своевременную оплату арендной платы и, подчеркнула, что все собранные средства идут потом на благоустройство столицы.


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URL: https://www.vb.kg/383563
Теги:
бюджет, парковка, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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