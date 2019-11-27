В Санкт-Петербурге внедрят электронную карту мигранта

В Санкт-Петербурге приступили к разработке "Электронной карты мигранта". Она необходима, как сообщили в городском Комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, для контроля миграционных потоков и оперативного учета мигрантов, приехавших в северную столицу РФ.

На пластиковом носителе с чипом разместят фотографию, отпечатки пальцев и информацию о месте работы конкретного человека. Нововведение призвано бороться с подделкой документов и сделать сферу трудовой миграции прозрачней.

В минувшем году, по информации этого комитета, в Санкт-Петербурге выдали более 350 тысяч миграционных карточек, подтверждающих пересечение человеком границы с целью работать в городе. Однако информацию о деятельности приезжих не всегда удается отследить или получить. "Поэтому планируемая к вводу система, которая широко используется в Европе, поможет понять, сколько в городе трудовых мигрантов и чем они занимаются. Кроме того, единая электронная система позволит получать информацию о работодателях и выявлять нарушения трудового законодательства с их стороны", - говорит руководитель комитета Олег Капитанов.

Новую инициативу петербургских властей положительно оценили и в правозащитном сообщества. Так, президент Фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин считает, что карта будет удобна как властям, так и непосредственно иностранцам, прибывающим на заработки.

"Сейчас мигрант вынужден носить с собой каждый день целый пакет документов: паспорт, миграционную карту, патент (граждане Кыргызстана – страны, входящей в ЕАЭС, освобождены от необходимости приобретать такой документ - VB.KG) и еще много всяких бумаг. Если к иностранному гражданину подойдет полицейский и попросит предъявить документы, то важно, чтобы был весь комплект, отсутствие одной бумаги - уже повод к задержанию для выяснения личности. Если появится единая пластиковая карта, где на чипе будет записана вся информация, то людям будет значительно проще, - убежден Поставнин, в прошлом – заместитель директора Федеральной миграционной службы.

Он также полагает, что внедрение таких карт нанесет удар по рынку поддельных документов для мигрантов. Это, по словам Поставнина, прослойка посредников, которые зачастую обирают граждан, причем в некоторых фирмах вполне осознанно вводят иностранных рабочих в заблуждение.

Такое мнение разделяют и среди кыргызского сообщества в северной столице РФ. По словам почетного консула КР в Санкт-Петербурге Таалайбека Абдиева, в городе и Ленинградской области диаспора насчитывает не менее двух десятков тысяч человек. И инициативы, предпринимаемые властями для урегулирования миграционных процессов, минимизировали бы риски для приезжих из Кыргызстана и других стран.