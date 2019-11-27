Установлена причина гибели кыргызстанца в Ленинградской области

Как сообщала ранее VB.KG, 22 ноября на территории Тосненского района Ленинградской области был обнаружен под мостом труп уроженца Кыргызстана, с телесными повреждениями. На мосту стоял грузовик, которым он до этого управлял.

После поступления информации о данном факте канцелярия посольства Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге приступила к выяснению обстоятельств происшествия, связалась для этого с местными правоохранительными органами. По их информации, погибший К.Т.Ж., 1976 года рождения, скончался, согласно предварительному заключению, от падения с высоты. В настоящее время следственным отделом города Тосно ведутся проверочные мероприятия. И в течение 30 дней будет решено о возбуждении или отказа в возбуждении уголовного дела по данному факту.

По сообщению канцелярии, установлено, что К.Т.Ж. осуществлял трудовую деятельность в качестве водителя в филиале акционерной компании "Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети". Она взяла все расходы по отправке груза-200 в КР и приобрела билеты сопровождающему лицу, брату погибшего. Компанией также будут осущещствлены все необходимые платежи по заработной плате и неиспользованным отпускным дням. А с учетом того, что у погибшего остались дети, выплатит денежную компенсацию в виде тройного оклада. Одновременно канцелярией посольства дополнительно прорабатывается вопрос о компенсации со стороны страховой компании.

Разрешение на вывоз тела уже выдано родственникам. Груз-200 будет транспортирован рейсом авиакомпании "АвиаТраффик", самолет отбывает 27 ноябряв 23.50 по маршруту Санкт-Петербург-Бишкек.