Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Активист: Митинг от 25 ноября - наглядный пример дезориентации общества

681  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Митинги, как форма выражения общественного мнения, изжили себя ещё в 2010 году. На сегодня, митинги без социальных требований - являются закамуфлированным способом лоббирования частных (внешних) интересов. И, как правило, во вред национальной безопасности. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров.

По его словам, митинг от 25 ноября - это наглядный пример дезориентированности как общества, так и государственных институтов. И в первую очередь пресс-служб высших политических институтов госуправления.

"Целью организаторов этого псевдо-митинга было не принуждение госорганов к борьбе с коррупцией, а целью было деморализовать госинституты и парализовать волю всех госслужащих и расширить процесс дезориентации общества. Лозунги, по сути были антиконституционными и неоэкстремистскими.

На основании, далеко неидеальных фактов и сомнительных материалов агентов внешнего влияния без решения суда посадить гражданина КР. Это и есть неоэкстремизм или правовой терроризм и это на центральной площади столицы! Это ещё ладно бы - когда речь идёт о коррупционных элементах, но сегодня они пошли дальше и оскорбляют весь народ Кыргызстана заявляя что все митинги до их мероприятия были проплаченными, а люди выходившие на площадь некультурные и вели себя недопустимо дико и позорили страну и т.п." Этими словами и заявлениями они демонстрируют свою истинную антинародную сущность! С так называемым миллионом делайте что хотите, а перед народом вам следует извиниться", - потребовал Джуманаров.

Второй момент, продолжил активист, это откровенное запугивание должностных лиц с целью стагнации их воли и подчинению экстремистским требованиям агентов внешнего влияния.

"Типа следующий ты, если не будешь подчиняться нам, агентам внешнего влияния. И благодаря бездарности и бездействию соответствующих пресс служб, им - это удалось.

Тот, которого ласково и с чувством любви называют "миллионом" не является корнем зла! Он всего лишь "листик" в древе коррупционной системы. Коррупционной системы, скрыто поддерживаемой именно этими агентами внешнего влияния. У нас с 2010 года нет коррупции т.к. она усилиями членов ВП и лидеров некоторых партийных группировок трансформировалась в узаконенный правовой экстремизм с элементами правового терроризма. И одной из целей организаторов было отвести внимание общества от "ствола" к "листикам", - отметил он.

В понимании Марата Джуманазарова митинги в Кыргызстане потеряли свой изначальный смысл.

"Народ Кыргызстана является единственным источником власти и участвует в управлении страной через выборные органы. Теперь же это право узурпировано партийными группировками. И нам предстоит исправить это политическое недоразумение.

У нас стало традицией проходить три этапа в решении любых вопросов, то есть три чтения:

Первое чтение- принятие решения на первичном уровне т.е. в семье или обществе;

Второе чтение - обращение к госорганам. Это самое тупое чтение с идиотскими результатами;

Третье чтение - это митинг.

И это уже наша общественно - политическая традиция", - перечислил он.

Редакция может не разделять мнение автора и не несет ответственность за достоверность и объективность использованных им данных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383576
Теги:
коррупция, митинг, Кыргызстан, активисты, площадь Ала-Тоо, Райымбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Эрик
27.11.2019, 11:41

там были люди с разными целями, в основном журналисты. операторы и студенты. у кого то цель - показать себя, арстана алая, или хайпануться и зазвездиться в инстаграме. А вы все любите политизировать. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  