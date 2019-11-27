Активист: Митинг от 25 ноября - наглядный пример дезориентации общества

Митинги, как форма выражения общественного мнения, изжили себя ещё в 2010 году. На сегодня, митинги без социальных требований - являются закамуфлированным способом лоббирования частных (внешних) интересов. И, как правило, во вред национальной безопасности. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров.

По его словам, митинг от 25 ноября - это наглядный пример дезориентированности как общества, так и государственных институтов. И в первую очередь пресс-служб высших политических институтов госуправления.

"Целью организаторов этого псевдо-митинга было не принуждение госорганов к борьбе с коррупцией, а целью было деморализовать госинституты и парализовать волю всех госслужащих и расширить процесс дезориентации общества. Лозунги, по сути были антиконституционными и неоэкстремистскими.

На основании, далеко неидеальных фактов и сомнительных материалов агентов внешнего влияния без решения суда посадить гражданина КР. Это и есть неоэкстремизм или правовой терроризм и это на центральной площади столицы! Это ещё ладно бы - когда речь идёт о коррупционных элементах, но сегодня они пошли дальше и оскорбляют весь народ Кыргызстана заявляя что все митинги до их мероприятия были проплаченными, а люди выходившие на площадь некультурные и вели себя недопустимо дико и позорили страну и т.п." Этими словами и заявлениями они демонстрируют свою истинную антинародную сущность! С так называемым миллионом делайте что хотите, а перед народом вам следует извиниться", - потребовал Джуманаров.

Второй момент, продолжил активист, это откровенное запугивание должностных лиц с целью стагнации их воли и подчинению экстремистским требованиям агентов внешнего влияния.

"Типа следующий ты, если не будешь подчиняться нам, агентам внешнего влияния. И благодаря бездарности и бездействию соответствующих пресс служб, им - это удалось.

Тот, которого ласково и с чувством любви называют "миллионом" не является корнем зла! Он всего лишь "листик" в древе коррупционной системы. Коррупционной системы, скрыто поддерживаемой именно этими агентами внешнего влияния. У нас с 2010 года нет коррупции т.к. она усилиями членов ВП и лидеров некоторых партийных группировок трансформировалась в узаконенный правовой экстремизм с элементами правового терроризма. И одной из целей организаторов было отвести внимание общества от "ствола" к "листикам", - отметил он.

В понимании Марата Джуманазарова митинги в Кыргызстане потеряли свой изначальный смысл.

"Народ Кыргызстана является единственным источником власти и участвует в управлении страной через выборные органы. Теперь же это право узурпировано партийными группировками. И нам предстоит исправить это политическое недоразумение.

У нас стало традицией проходить три этапа в решении любых вопросов, то есть три чтения:

Первое чтение- принятие решения на первичном уровне т.е. в семье или обществе;

Второе чтение - обращение к госорганам. Это самое тупое чтение с идиотскими результатами;

Третье чтение - это митинг.

И это уже наша общественно - политическая традиция", - перечислил он.

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