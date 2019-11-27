ГКНБ: За разжигание межрегиональной вражды задержан пользователь соцсетей

За разжигание межрегиональной вражды задержан пользователь соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, 24 ноября ГСУ ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по факту разжигания межрегиональной вражды задержан и водворен в СИЗО ГКНБ активный пользователь социальных сетей А.Ж.

"Установлено, что А.Ж. распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть и призывал к неподчинению и организации массовых актов протеста, которые разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненависти друг другу в виде разжигания межрегиональной розни.

25 ноября А.Ж. уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.313 ч.2 п.2 УК Кыргызской Республики (разжигание межрегиональной вражды).

Ведется следствие".