В войсковой части Майлуу-Суу повесился 22-летний военнослужащий

27 ноября примерно в 8 часов на территории автопарка войсковой части 12544 (города Майлуу-Суу) был обнаружен военнослужащий срочной службы А. у Т. 1997 года рождения, совершивший суицид через повешение. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил КР.

Отмечается, что А. у Т. вечером 26 ноября вернулся из дома после 10-дневного отпуска, которым был награжден в качестве поощрения как лучший военнослужащий срочной службы части по итогам месяца.

Обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту командованием Сухопутных войск ВС КР назначено служебное расследование, Военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона проводятся мероприятия по досудебному производству.