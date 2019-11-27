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В войсковой части Майлуу-Суу повесился 22-летний военнослужащий

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- Оксана Гут
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27 ноября примерно в 8 часов на территории автопарка войсковой части 12544 (города Майлуу-Суу) был обнаружен военнослужащий срочной службы А. у Т. 1997 года рождения, совершивший суицид через повешение. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил КР.

Отмечается, что А. у Т. вечером 26 ноября вернулся из дома после 10-дневного отпуска, которым был награжден в качестве поощрения как лучший военнослужащий срочной службы части по итогам месяца.

Обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту командованием Сухопутных войск ВС КР назначено служебное расследование, Военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона проводятся мероприятия по досудебному производству.


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URL: https://www.vb.kg/383578
Теги:
военная служба, суицид, Генеральный штаб, Кыргызстан
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