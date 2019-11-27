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Мэрия Бишкека: Все автобусы на линии, работают в штатном режиме

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- Оксана Гут
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Все автобусы на линии, работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитет отметили, что на автобусах и троллейбусах всегда стоят всесезонные шины - резина всегда универсальная, категории М+S (Mud + Snow "грязь и снег"). Это обозначение используется для шин внедорожников и всесезонных шин.

- Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие провело тендер на приобретение новых шин еще в октябре, но заказ пока не делали, в целях экономии более пяти миллионов сомов. Шины должны были выдержать холод, однако они не подошли к нашим климатическим условиям. Мы уже заказали новые всесезонные шины другого производства, их поставят в течение недели, - говорится в сообщении.

МП "Тазалык" провел дополнительную подсыпку дорог солью, в особенности остановочные пункты.

- Мы приносим искренние извинения горожанам, мы вынесли урок, больше такого не повторится, - уверяют в мэрии.

По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться:

• Управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0703075727;

• Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0555898555;

• Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.


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URL: https://www.vb.kg/383582
Теги:
мэрия, погода, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, автобусы
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