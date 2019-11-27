В Пензенской области кыргызстанца осудили за попытку дачи взятки

На скамье подсудимых оказался в Пензенской области 52-летний гражданин Кыргызстана О., остановленный на территории Кузнецкого района сотрудником ГИБДД. Он был признан виновным по статье УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия", - сообщили в Кузнецком райсуде.

Здесь рассказали, что инцидент произошел в сентябре текущего года, когда кыргызстанец, управляя большегрузом в нетрезвом виде, выехал на полосу встречного движения. Требование инспектора, увидевшего нарушение, остановиться водитель проигнорировал.

В итоге последнему все же пришлось подчиниться. Но когда сотрудник ГИБДД стал составлять протоколы об административных правонарушениях, О. предложил отпустить его за вознаграждение в 15 тысяч рублей.

"В ответ на указанные действия инспектор ДПС предупредил О, что его действия являются попыткой дачи взятки должностному лицу при исполнении тем служебных обязанностей, за что предусмотрена уголовная ответственность. Однако последний это предупреждение проигнорировал, денежные средства не забрал, оставив лежать в бардачке патрульной автомашины. Инспектор от получения взятки отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть ОМВД России по Кузнецкому району", - отметили в райсуде.

"Подсудимый, - продолжили в этой судебной инстанции, - согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих (полное признание подсудимым своей вины, его раскаяние в содеянном) и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи".

В итоге О. получил наказание в виде 2 лет шести месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в 2 года. На него возложили обязанность зарегистрироваться в уголовно - исполнительной инспекции, не менять постоянного места жительства без уведомления этой инспекции и периодически являться на регистрацию в нее. Также заявлено, что пресловутые 15 тысяч рублей подлежат конфискации и обращению в доход государства.