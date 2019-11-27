В Екатеринбурге кыргызстанец был застрелен полицейским

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга приступили к расследованию обстоятельств инцидента, в результате которого от рук полицейского погиб 28-летний уроженец Кыргызстана. Как заявлено, последний подозревался в хранении наркотиков и был застрелен при попытке его задержания.

Все, согласно имеющейся информации, произошло около 6.00 24 ноября. По данным правоохранителей, задержанный ими молодой человек отказался от прохождения медосмотра и начал убегать. Его догнал один из полицейских, между ними завязалась борьба, в ходе которой убегавший попытался завладеть пистолетом стража правопорядка. Тот вначале сделал предупредительный выстрел в воздух, но при продолжении сопротивления, оказываемого ему, вторично нажал на курок. Выстрел оказался смертельным для преследуемого.

Факт происшедшего подтвердил журналистам глава пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Для установления всех точных обстоятельств ЧП на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД полковник Сергей Кулагин, а также представители регионального Следственного комитета. По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

"Согласно предварительным данным, сотрудник полиции был доставлен в больницу с признаками сотрясения головного мозга и травмы руки, причиненными ему подозреваемым после попытки бегства и завязавшейся борьбы с полицейским. Ему оказывают необходимую медпомощь ", - проинформировали в пресс-службе Следкома по Свердловской области.

На погибшего подозреваемого было заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Как сообщается, организована тщательная проверка, устанавливаются и опрашиваются все возможные очевидцы. Выясняются все обстоятельства, при которых происходило задержание, в частности – правомерность действий самого полицейского.