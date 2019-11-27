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Генпрокуратура: Преступные действия по делу ТЭЦ были доказаны

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- Оксана Гут
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В Свердловском районном суде продолжается выступление государственных обвинителей в судебных прениях с обвинительной речью по уголовному делу по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, гособвинителями обобщен ход судебного разбирательства, проанализированы доказательства, показана коррупционная и пролоббированная связь, существующая между предполагаемыми виновными исследуемого события.

"Переходя к изложению фактических обстоятельств, обвинители объективно оценили результаты следствия. Преступные действия, вытекшие в негативные события и последствия в виде аварии на ТЭЦ, были доказаны.

Так, 26 января 2018 года на столичной теплоэлектроцентрали произошла авария, жители города на несколько дней остались без отопления в холодное время года.

Напомним, что по факту коррупции и злоупотребления должностным положением при модернизации ТЭЦ, следственными органами выдвинуты ряд обвинений в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, С.Назарова, Т.Бримкулова и О.Лавровой".


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URL: https://www.vb.kg/383590
Теги:
Генеральная прокуратура, ТЭЦ, суд, Бишкек, Кыргызстан
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