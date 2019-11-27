В театре оперы и балета пройдет вечер памяти Арстанбека Ирсалиева

29 ноября в 18:30 часов в Кыргызском Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева пройдет вечер памяти Народного артиста Кыргызской Республики Арстанбека Ирсалиева. Об этом сообщает пресс - служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Гостями вечера станут звезды мирового балета Ирина Перрен и Марат Шемиунов, прима "Кремлевского балета" Екатерина Первушина и премьер "Астана опера" Еркин Рахматуллаев.

Выдающийся танцор, народный артист Кыргызской Республики, лауреат Международных конкурсов и премий Арстанбек Аманбекович Ирсалиев ушёл из жизни 5 октября 2019 года.

Имя Арстанбека Ирсалиева хорошо известно не только в нашей республике, но и за её пределами.

Арстанбек Ирсалиев родился 25 февраля 1950 года в городе Кара-Балта Чуйской области. В числе одарённых детей Арстанбек Ирсалиев поступил в Ленинградское государственное академическое хореографическое училище им. А.Я. Вагановой. Уже в 1969 году Арстанбек становится победителем Всесоюзного конкурса артистов балета за исполнение номера "Рикша" на музыку А. Хачатуряна.

В этом же году Арстанбек Ирсалиев начинает работу ведущим танцовщиком Кыргызского театра оперы и балета. Исполнение первых ролей раскрыло великое дарование молодого артиста, ознаменовало начало головокружительного профессионального взлёта, расцвета уникального таланта.

Арстанбеком Ирсалиевым были исполнены все ведущие партии в балетах классического репертуара: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Жизель", "Корсар", "Ромео и Джульетта", "Лауренсия", "Франческа да Римини", "Бахчисарайский фонтан", "Шопениана", "Дон Кихот", "Спартак", "Баядерка". Блистал талант Арстана и в национальных спектаклях: "Анар", "Куйручук", "Асель", "Материнское поле" и многих других.

Талант артиста привлек внимание и кинематографистов. Им были сыграны роли в фильмах "Алые маки Иссык-Куля", "Улица космонавтов".

После завершения сольной карьеры Арстанбек Ирсалиев становится преподавателем Бишкекского хореографического училища. Ему принадлежит значимая роль в формировании кыргызской балетной труппы, с которой у Арстанбека всегда была неразрывная связь.

В связи с тяжелой болезнью и продолжительным лечением, Арстанбек Ирсалиев вынужден был покинуть родину. Умер он в Америке.