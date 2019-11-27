Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ГКНБ уточнили, за какие именно посты в соцсетях задержан Жоробеков

175  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба ГКНБ КР сообщила, за какие именно посты в соцсетях был задержан за разжигание межрегиональной вражды администратор страницы "БеспределKG".

Как ранее сообщалось, по факту разжигания межрегиональной вражды задержан и водворен в СИЗО ГКНБ активный пользователь социальных сетей администратор страницы "БеспределKG".

- Установлено, что он неоднократно распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, возбуждающие у широких масс людей негативные эмоции, побуждающие граждан к незаконным и насильственным действиям, которые в итоге привели к чувствам ненависти друг другу в виде разжигания межрегиональной вражды, - говорится в сообщении.

Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.313 ч.2 п.2 (разжигание межрегиональной вражды) УК Кыргызской Республики.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383597
Теги:
ГКНБ, социальные сети, Кыргызстан, межнац, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  