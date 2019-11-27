В ГКНБ уточнили, за какие именно посты в соцсетях задержан Жоробеков

Пресс-служба ГКНБ КР сообщила, за какие именно посты в соцсетях был задержан за разжигание межрегиональной вражды администратор страницы "БеспределKG".

Как ранее сообщалось, по факту разжигания межрегиональной вражды задержан и водворен в СИЗО ГКНБ активный пользователь социальных сетей администратор страницы "БеспределKG".

- Установлено, что он неоднократно распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, возбуждающие у широких масс людей негативные эмоции, побуждающие граждан к незаконным и насильственным действиям, которые в итоге привели к чувствам ненависти друг другу в виде разжигания межрегиональной вражды, - говорится в сообщении.

Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.313 ч.2 п.2 (разжигание межрегиональной вражды) УК Кыргызской Республики.

Ведется следствие.