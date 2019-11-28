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Как узнать, что к вам пришел переписчик, а не мошенник?

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- ВБ
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В ходе проведения переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики2020 года планируется ввести новшество по автоматизации регистрации временного переписного персонала. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома Кыргызской Республики.

По данным ведомства, в этих целях НСК разработал автоматизированную информационную систему "Регистрация переписчика", в которую при заключении трудового договора с согласия временного переписного персонала будет вводиться информация и автоматически формироваться база данных, на основании которой будет выдаваться удостоверение, что позволит облегчить работу сотрудников органов государственной статистики. В ходе прошлой переписи населения данная работа выполнялась вручную.

В целях безопасности и проверки подлинности удостоверения переписчика на самом удостоверении будет размещен QR-код, который является уникальным для каждого переписчика. Если респонденты захотят убедиться, что к ним пришел переписчик, а не мошенник, они могут произвести сканирование QR-кода. После его сканирования на экране смартфона появится ссылка на сервер НСК, где будет размещена информация по переписчику: его фотография и фамилия, имя, отчество. Но при этом часть букв ФИО будет закрыта в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных.


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URL: https://www.vb.kg/383605
Теги:
мошенничество, перепись населения, Кыргызстан
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