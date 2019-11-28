Поисковики ищут родных солдат из Кыргызстана: Янзапова и Белобородова

Российским поисковым отрядом "Подвиг" весной 2019 года в деревне Дурнево Колпнянского района Орловской области Российской Федерации были подняты останки красноармейцев.
Вот данные солдат из Кыргызстана:
1) Фамилия: Янзапов
Имя: Кокос
Дата рождения/Возраст __.__.1911
Место рождения: Фрунзенская обл., Пантубекский р-н, с/исполком Фрунзенский, к/з "им. Кагановича"
Дата и место призыва: Калининский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н
Последнее место службы: штаб 137 сд
Воинское звание: красноармеец
Дата выбытия: не позднее 07.02.1943
Первичное место захоронения Орловская обл., Колпнянский р-н, Фошнянский с/с, д. Дурнево, северная окраина, с севера шестой во 2 ряду
Название источника донесения: ЦАМО
Номер фонда источника информации: 58
Номер описи источника информации: 18001
Номер дела источника информации: 158
2) Фамилия: Белобородов
Имя: Константин
Отчество: Николаевич
Дата рождения/Возраст __.__.1911
Место рождения: Фрунзенская обл., г. Токмак, Почтовая, 18
Дата и место призыва: Фрунзенский ГВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., г. Фрунзе
Последнее место службы: штаб 137 сд
Воинское звание: красноармеец
Дата выбытия: не позднее 07.02.1943
Первичное место захоронения: Орловская обл., Колпнянский р-н, Фошнянский с/с, д. Дурнево, северная окраина, сад, с севера пятый в 3 ряду
Название источника: донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации: 58
Номер описи источника информации: 18001
Номер дела источника информации: 158