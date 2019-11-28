Поисковики ищут родных солдат из Кыргызстана: Янзапова и Белобородова

Российским поисковым отрядом "Подвиг" весной 2019 года в деревне Дурнево Колпнянского района Орловской области Российской Федерации были подняты останки красноармейцев.

Вот данные солдат из Кыргызстана:

1) Фамилия: Янзапов

Имя: Кокос

Дата рождения/Возраст __.__.1911

Место рождения: Фрунзенская обл., Пантубекский р-н, с/исполком Фрунзенский, к/з "им. Кагановича"

Дата и место призыва: Калининский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н

Последнее место службы: штаб 137 сд

Воинское звание: красноармеец

Дата выбытия: не позднее 07.02.1943

Первичное место захоронения Орловская обл., Колпнянский р-н, Фошнянский с/с, д. Дурнево, северная окраина, с севера шестой во 2 ряду

Название источника донесения: ЦАМО

Номер фонда источника информации: 58

Номер описи источника информации: 18001

Номер дела источника информации: 158

2) Фамилия: Белобородов

Имя: Константин

Отчество: Николаевич

Дата рождения/Возраст __.__.1911

Место рождения: Фрунзенская обл., г. Токмак, Почтовая, 18

Дата и место призыва: Фрунзенский ГВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., г. Фрунзе

Последнее место службы: штаб 137 сд

Воинское звание: красноармеец

Дата выбытия: не позднее 07.02.1943

Первичное место захоронения: Орловская обл., Колпнянский р-н, Фошнянский с/с, д. Дурнево, северная окраина, сад, с севера пятый в 3 ряду

Название источника: донесения ЦАМО

Номер фонда источника информации: 58

Номер описи источника информации: 18001

Номер дела источника информации: 158