Автолюбитель каждый день паркуется на остановочной площадке

Житель 4 микрорайона повадился ставить свою машину на ночь прямо на остановочной площадке, расположенной на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова. Его не смущает, что облюбованное им парковочное место находится на оживленной трассе, по которой, в том числе, частенько проезжают и сотрудники автоинспекции. Вот только последние, почему-то, никаких мер предпринимать не спешат. Быть может, именно этот факт и вселил в шофера уверенность в том, что он может безнаказанно нарушать правила дорожного движения. Народную новость прислал в редакцию VB.KG читатель.

Этот автомобиль можно наблюдать на указанной остановке общественного транспорта каждый день. И хотя наш народ привык к тому, что площадки обычно загорожены машинами такси так, что подъехать к ним не может даже маршрутное такси, не говоря уже об автобусах и троллейбусах, но этот горожанин все-таки удивил. Надо же додуматься заехать прямо на площадку.

Судя по всему, живет он в одном из близлежащих домов. А в южных микрорайонах, как известно, ситуация с местами для стояки очень напряженная. Однако это не дает никакого права ежедневно грубо попирать правила дорожного движения.

Интересный факт. В этом районе практически каждый день работают эвакуаторы. Они сосредоточены на автомобилях, припаркованных вдоль Суеркулова западнее Юнусалиева. И хотя заниматься борьбой с нерадивыми водителями они должны круглосуточно, ночью на дорогах их нет. Иначе как объяснить факт такого бесстрашного поведения указанного автомобилиста?

К слову, сегодня утром на объектив фотокамеры попались сразу два нарушителя. Правда, второй оказался скромнее и припарковался в запрещенной зоне классическим способом, без заезда на саму площадку.

Хочется надеяться, что сотрудники автоинспекции все же обратят внимание на этот факт. Иначе скоро парковаться будут на головах у горожан.