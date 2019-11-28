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Исполнитель из КР споёт в финале международного конкурса "Романсиада-2019"

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- Оксана Гут
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Исполнитель из Кыргызстана споёт в финале международного конкурса "Романсиада" - 2019. Об этом сообщает Российский центр науки и культуры в Бишкеке.

8 декабря в Москве в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится финал XXIII Московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада". По итогам 9-ти отборочных этапов конкурса, в которых приняло участие более 500 исполнителей из разных стран мира, в финал вышли 12 лучших молодых исполнителей русского романса из России, Македонии, Казахстана, Китая, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.

Кыргызстан представит уроженец Нарынской области, студент 5 курса Кыргызской Национальной Консерватории им. К. Молдобасанова Жанарбай уулу Миран, который является победителем "Среднеазиатской Романсиады", организованной представительством Россотрудничества в КР и русским культурным центром "Гармония" в октябре этого года.

Стоит также отметить, что в финал пробились Аманбай Нургалым (Казахстан) и Жасур Саидов (Узбекистан), которые являются лауреатами "Среднеазиатской Романсиады".

Конкурсантам предстоит исполнить классический, современный и салонный романсы. Оценивать выступление конкурсантов будет компетентное международное жюри. Еще двое лауреатов "Среднеазиатской Романсиады" Амина Рахимжанова (Казахстан) и Роман Чеснов (Кыргызстан)

приглашены для участия в гала-концерте конкурса.


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URL: https://www.vb.kg/383622
Теги:
Россия, культура, Кыргызстан, артисты эстрады
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