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Главы государств-участников ОДКБ собрались для участия в сессии СКБ ОДКБ

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- Екатерина Улитина
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Главы государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сегодня, 28 ноября, прибыли в Государственную резиденцию "Ала-Арча" г. Бишкек для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Глав государств встретил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. После церемонии совместного фотографирования, главы делегаций отправились на сессию СКБ ОДКБ в узком составе.

Для участия в сессии СКБ ОДКБ в г. Бишкек прибыли Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и и. о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.


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URL: https://www.vb.kg/383623
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, ОДКБ, Бишкек
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