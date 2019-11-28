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Абылгазиев сообщил, когда на кыргызстанской таможне исчезнут "серые схемы"

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- Оксана Гут
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С усилением таможенного контроля улучшится пропускная способность, исчезнут "серые схемы", повысится прозрачность на контрольно-пропускных пунктах страны. Об этом сегодня, 28 ноября, на заседании Жогорку Кенеша заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Все это станет возможным, подчеркнул он, благодаря введению системы фискализации таможенных и налоговых процедур.

- Мы полностью перейдем к цифровому обслуживанию таможни. Иначе говоря, исключим человеческий фактор. Сейчас поэтапно все таможенные посты оснащаются современной техникой. Все будет способствовать прозрачности работы, которая сейчас у многих вызывает сомнение. Все, что будет происходить на границе, можно будет отслеживать в режиме реального времени. Это значит, что каждый гражданин может посмотреть, какая обстановка на пунктах пропуска. Далее эта система будет сопряжена с системой "Тундук". Этим действием мы поставим точку в многолетней разнице статистических данных с соседними странами. Так, на пунктах пропуска "Ак-Тилек", "Чалдовар" и "Чон-Капка" уже завершается процесс установки автоматизированных систем весогабаритного контроля. На 9 пунктах уже работают 472 камеры видеонаблюдения, на 5 пунктах продолжают устанавливать инспекторско-досмотровые комплексы. Один уже сдан в эксплуатацию, - сказал глава правительства.

Абылгазиев отметил необходимость привлечения инвесторов к этой работе.

- Мы считаем, что необходимо вести принцип государственно-частного партнерства по развитию терминалов в сфере таможни. Это позволит не сомневаться, что какой-либо товар исчезнет, - сообщил он.

Глава правительства высказал мнение и по расследованию журналистов о коррупционных механизмах на таможне.

- Правительство поддерживает инициативы граждан по борьбе с теневой экономикой. Вместе с тем создана следственная группа для изучения обнародованных данных. Призываю участвовать всех заинтересованных граждан. Вместе с тем мы готовы оказать всяческую поддержку в работе депутатской комиссии по этому делу. Хочу отметить, что с 1 января 2020 года на всех автозаправочных станциях начнет работать автоматизированная система учета товара. Без чека, выдаваемого контрольно-кассовой машиной, невозможно будет заправиться топливом. К 1 июля 2020 года в обязательном порядке будет введена электронная маркировка всех алкогольных и табачных продукции, - заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.


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URL: https://www.vb.kg/383626
Теги:
коррупция, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, таможня, Мухаммедкалый Абылгазиев
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