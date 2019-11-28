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Жээнбеков: Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен

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- Оксана Гут
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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 ноября, на очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшей под председательством Кыргызской Республики, отметил особые усилия Российской Федерации по обеспечению безопасности всего евразийского региона.

- Ярким свидетельством этих усилий стало стратегическое командно-штабное учение Вооруженных Сил Российской Федерации "Центр - 2019". Активную фазу учений с применением самой современной техники, я наблюдал в Оренбурге. Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи наших стран - членов ОДКБ. Кыргызстан высоко ценит вклад Владимира Владимировича в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ОДКБ, - передает слова Жээнбекова пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что Кыргызстан поддерживает усилия России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом, и выразил уверенность в том, что российское председательство в ОДКБ придаст новый импульс развитию Организации в 2020 году.

По итогам очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд документов:

О проекте Заявления Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности;

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Положение о Совете коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане коллективных действий государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Положении о порядке организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Положение об операции постоянного действия государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ")";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Положение о Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2018 год";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год";

О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности";

О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/383628
Теги:
ВОВ, Россия, безопасность, Кыргызстан, ОДКБ, Сооронбай Жээнбеков
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