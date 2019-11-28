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ЕАБР продолжит поддержку реформ в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Евразийский банк развития продолжит активный диалог с правительством и Национальным банком Кыргызской Республики по приоритетным направлениям структурных и институциональных реформ в ней. Это будет сделано во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе работы в КР мониторинговой миссии Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет ЕАБР.

Как проинформировали в пресс-службе банка, миссия ЕФСР находилась в Кыргызстане 19-22 ноября. Основными целями ее было проведение консультаций по вопросам макроэкономической политики, обсуждение направлений реформ с ключевыми министерствами и ведомствами страны, а также с основными международными финансовыми организациями.

Отмечено, что, несмотря на продолжающийся экономический рост, в среднесрочной перспективе экономика КР остается уязвимой к внешним и внутренним шокам. Одновременно перед республикой стоят задачи в области структурных и институциональных преобразований, необходимых для достижения устойчивого роста и снижения бедности. И ЕФСР в случае необходимости готов предоставить финансирование для бюджетной поддержки.

Также продолжится реализация проекта "Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику". Порядок дальнейшего взаимодействия и необходимые мероприятия по проекту в 2020 году проработаны в ходе рабочей встречи членов миссии с представителями министерств финансов, сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и "Айыл Банка". Одновременно были обсуждены перспективы сотрудничества ЕФСР и Кыргызстана в аграрной отрасли, намечены приоритетные направления для новых проектов.

Напомним, что в соответствии с соглашением о предоставлении инвестиционного кредита из средств ЕФСР, подписанным КР и ЕАБР 20 ноября 2014 года, по проекту "Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику" была открыта кредитная линия на сумму 20 миллионов долларов. Проект успешно реализуется, за минувший срок "Айыл Банком" профинансировано в лизинг более 800 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 14,5 миллиона долларов.

Участниками Евразийского банк развития, который был учрежден в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-партнеров, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей, являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан Россия и Таджикистан. Евразийский фонд стабилизации и развития в размере 8,513 миллиарда долларов образован 9 июня 2009 года правительствами тех же шести стран. Его целями провозглашено ЕФСР содействие этим государствам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/383631
Теги:
банковский сектор, правительство, Кыргызстан, Нацбанк Кыргызской республики, ЕАБР
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