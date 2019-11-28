В Свердловской области кыргызстанку осудят за мелкую взятку

В городе Туринске Свердловской области перед судом предстанет гражданка Кыргызстана, обвиняемая в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Таким образом мигрантка пыталась продлить себе срок пребывания в России, сообщили в прокуратуре Туринского района.

Как рассказали в надзорном органе, 16 сентября 2019 года гражданка КР обратилась в отдел МВД России по Туринскому району к начальнику отделения по вопросам миграции с просьбой о продлении срока ее пребывания на территории Российской Федерации до одного года, для продолжения работы здесь. Но в связи с отсутствием законных оснований обвиняемой в просьбе было отказано. После чего женщина положила на стол полицейскому конверт с одной тысячей рублей.

Несмотря на неоднократное разъяснение, что такие действия являются дачей взятки, за которое предусмотрена уголовная ответственность, женщина продолжила настаивать на своем. В итоге начальник отделения по вопросам миграции сообщил в дежурную часть о происходящем.

Прокуратура Туринского района утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Гражданка КР обвиняется по статье "Покушение на мелкое взяточничество, то есть покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающим 10 тысяч рублей". Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.