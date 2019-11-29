Демонтаж незаконных строений. А начинали так масштабно

Управление землепользования и строительства мэрии демонтировало несколько незаконно установленных на муниципальной земле объектов. Правда, в последнее время "санитары" города занимаются какой–то мелочевкой в виде заборов, навесов да рекламных щитов. В лучшем случае сносят пристройки магазинов и ларьки.

Представители УЗС всегда действуют совместно с работниками муниципального предприятия "Тазалык", на базе которого был даже сформирован специальный отряд с громким названием "Альфа". Его основным профилем как раз и является демонтаж.

Так вот, на этот раз бравая команда занималась сносом самовольно установленного навеса возле вулканизации, расположенной в Городке строителей. Недалеко от нее также был убран и торговый павильон, у хозяев которого не оказалось разрешительных документов. А затем проверяющие ликвидировали киоск, расположенный на проспекте Чуй.

Отсутствие необходимых бумаг является самым распространенным грешком местных предпринимателей. Львиная доля нарушений приходится как раз на него. По этой причине недавно был снесен самовольно установленный гараж в районе улиц Шота Руставели и Ахунбаева.

Это, безусловно, очень нужная работа, так как всевозможные ларьки да баннеры сильно уродуют облик Бишкека. А это все–таки столица, которая постоянно принимает иностранных гостей. Да и приучать бизнесменов к соблюдению закона тоже нужно.

Однако давно не было каких–то крупных проектов. Как, например, в начале деятельности управления землепользования и строительства, когда оно снесло многоэтажное здание на пересечении улиц Токтогула и Манаса. Вот это был фурор. После того случая горожане поверили, что муниципальные служащие действительно могут приструнить даже богатых нарушителей.

Но вскоре все скатилось к банальщине. И произошло это отнюдь не от того, что крупных нелегалов не осталось - в этом плане работы хоть отбавляй. А потому каждое новое сообщение об очередном заборе или ларьке вызывает лишь легкую усмешку.